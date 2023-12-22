Упавшее на проспекте Юрия Гагарина дерево убило жительницу Петербурга

Также пострадали женщина и ребенок.

В Петербурге спасатели ликвидируют последствия непогоды. Об этом 1 июля рассказали в пресс-службе МЧС России.

Специалисты ведомства выезжали на места происшествий 71 раз: 67 раз – на уборку деревьев, четыре раза – для устранения падений конструкций из металла.

Также отмечается, что из-за падения дерева на проспекте Юрия Гагарина погибла женщина, еще пострадали петербурженка с ребенком. Кроме того, повреждены 10 легковых автомобилей. На территории строительной площадки на проспекте Большевиков упал башенный кран, спасатели работают на месте произошедшего.

Напомним, порывы ветра сегодня в Петербурге достигали до 27 м/с.

Фото: пресс-служба МЧС России