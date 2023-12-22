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Упавшее на проспекте Юрия Гагарина дерево убило жительницу Петербурга
Сегодня, 20:46
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Упавшее на проспекте Юрия Гагарина дерево убило жительницу Петербурга

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Также пострадали женщина и ребенок.

В Петербурге спасатели ликвидируют последствия непогоды. Об этом 1 июля рассказали в пресс-службе МЧС России. 

Специалисты ведомства выезжали на места происшествий 71 раз: 67 раз – на уборку деревьев, четыре раза – для устранения падений конструкций из металла.  

Также отмечается, что из-за падения дерева на проспекте Юрия Гагарина погибла женщина, еще пострадали петербурженка с ребенком. Кроме того, повреждены 10 легковых автомобилей. На территории строительной площадки на проспекте Большевиков упал башенный кран, спасатели работают на месте произошедшего.

Напомним, порывы ветра сегодня в Петербурге достигали до 27 м/с. 

Фото: пресс-служба МЧС России

Теги: дерево упало на человека, проспект юрия гагарина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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