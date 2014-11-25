На проспекте Юрия Гагарина завершили модернизацию освещения

На объекте протяженностью свыше 4 километров установили 536 светильников.

На проспекте Юрия Гагарина в Петербурге обновили наружное освещение. Об этом сообщили в городском комитете по энергетике.

Ранее обновляли систему в 1992 году, в 2010 году заменили ртутные лампы. На объекте протяженностью свыше 4 километров установили 536 светильников. Контрастным светом обозначены 26 пешеходных переходов, а 28 километров линий электроснабжения проложены в земле.

Реализация этого проекта – часть программы благоустройства Северной столицы, которая направлена на повышение качества жизни.

Ранее мы рассказывали о том, что завершена модернизация освещения в микрорайоне возле Палевского сада.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга