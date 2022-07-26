В Петербурге 1 июля порывы ветра будут достигать 27 м/с

В ближайшие часы в городе начнется ливень.

Сегодня, 1 июля, в Петербург придет непогода. Вечером в городе на Неве порывы ветра будут достигать 27 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В Северной столице обещают сильные ливни, град, грозы усиление ветра до 27 м/с. Значительного похолодания на этой неделе не будет, однако дожди задержатся на несколько дней. Фон температуры воздуха сохранится в диапазоне +20…+25 градусов.

В Ленобласти сегодня и завтра ожидаются ливни и грозы. В некоторых районах выпадет град.

Ранее мы псиали, что в Коркинском озере утонул молодой человек.

Фото: Pxhere