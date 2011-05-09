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В Коркинском озере утонул молодой человек
Сегодня, 16:05
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В Коркинском озере утонул молодой человек

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Причина смерти мужчины устанавливается.

На прошлой неделе на Коркинском озере утонул молодой человек. Трагедия произошла 28 июня. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО".

В аварийно-спасательную службу  в пятницу поступила информация, что на озере Коркинское  юноша зашел в воду и пропал. Сегодня,  1 июля, спасателям удалось найти погибшего. Водолазы доставили тело на берег. Его передали сотрудникам полиции. 

Причина смерти мужчины устанавливается. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что в Неве в Петербурге утонул человек.

Фото: Pxhere

Теги: коркинское озеро, ленобласть, спасатели, утонул
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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