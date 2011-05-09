В Коркинском озере утонул молодой человек

На прошлой неделе на Коркинском озере утонул молодой человек. Трагедия произошла 28 июня. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО".
В аварийно-спасательную службу в пятницу поступила информация, что на озере Коркинское юноша зашел в воду и пропал. Сегодня, 1 июля, спасателям удалось найти погибшего. Водолазы доставили тело на берег. Его передали сотрудникам полиции.
Причина смерти мужчины устанавливается. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что в Неве в Петербурге утонул человек.
Фото: Pxhere
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