Синоптик Колесов рассказал, чего ожидать от циклона Annelie и холодного фронта в Петербурге

В городе на Неве ожидается жара. Но вечером придут ливни и грозы.

Сегодня, 1 июля, Петербург оказался в теплом секторе циклона Annelie, из-за которого в Северной столице воздух прогрелся до +32 градусов. Вечером ожидается холодный атмосферный фронт. Об этом сообщил главный синоптик Александр Колесов в своем tg-канале.

В городе на Неве ожидаются ливни, грозы, град. Подует сильный ветер, порывы будут достигать 17-22 м/с. В начале ночи фронт должен пройти через Санкт-Петербург, но его влияние ещё останется на территории Ленинградской области.

Надо снова отметить и падение температуры воздуха на несколько градусов после начала осадков и прохождения атмосферного фронта. Но значительного похолодания на этой недели нет, хотя осадков очень много, практически каждый день они будут наблюдаться. Фон температуры воздуха сохранится в диапазоне +20…+25 градусов. Александр Колесов, синоптик

Ранее мы в МЧС предупредили петербуржцев о ливнях и громе 1 июля.

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