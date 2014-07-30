В МЧС предупредили петербуржцев о ливнях и громе 1 июля

Ветер усилится до 22 м/с.

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий 1 июля. В городе на Неве ожидаются грозы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В Северной столице пройдут ливни. Жители города увидят молнии и услышат грохот в небе. Выпадет град, ветер усилится до 22 м/с.

Ранее мы писали, что в Петербург прилетели июньские хрущи. В виде взрослых насекомых жуки живут всего несколько недель – за это время им надо успеть продолжить род. А личинки хрущей перед тем, как стать взрослыми насекомыми, живут под землей до 5 лет. Все эти годы они питаются корнями растений, чем вредят сельскому хозяйству.

Фото: Pxhere