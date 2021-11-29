  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Грозы сменят жару в Петербурге 1 июля
Сегодня, 8:07
187
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Грозы сменят жару в Петербурге 1 июля

0 0

Во второй половине дня город ощутит влияние западного атмосферного фронта.

В понедельник, 1 июля, Петербург окажется под влиянием теплого сектора циклона с центром над югом Финляндии, который вернёт в регион 30-градусную жару. При этом во второй половине дня город ощутит влияние западного атмосферного фронта, который принесет кратковременные дожди ливневого характера, грозы, местами сильные с градом и порывистым ветром, и понизит температуру, сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров поднимутся до +30…+32°, в Ленобласти +27…+32°.

Ветер южный 5-10 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

Фото: Piter.TV

Теги: жара, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Korkmasow Trofim
Сегодня 8:43

Распродажа! Портативный мини кондиционер охлаждает, увлажняет и освежает. Бесшумный и портативный, можно брать на работу или на пляж, прекрасно и быстро охлаждает помещение. Очень приятная цена ---- https://use.my/arctiku
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии