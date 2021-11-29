Грозы сменят жару в Петербурге 1 июля

Во второй половине дня город ощутит влияние западного атмосферного фронта.

В понедельник, 1 июля, Петербург окажется под влиянием теплого сектора циклона с центром над югом Финляндии, который вернёт в регион 30-градусную жару. При этом во второй половине дня город ощутит влияние западного атмосферного фронта, который принесет кратковременные дожди ливневого характера, грозы, местами сильные с градом и порывистым ветром, и понизит температуру, сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров поднимутся до +30…+32°, в Ленобласти +27…+32°.

Ветер южный 5-10 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

Фото: Piter.TV