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В Петербург прилетели июньские хрущи

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Хрущ – близкий родственник майского жука, однако в длину он почти в два раза меньше – всего 1,5 сантиметра.

В Петербург прилетели июньские хрущи. Их можно увидеть над кустами, сообщил в своем tg-канале 30 июня биолог Павел Глазков. 

Хрущ – близкий родственник майского жука, однако в длину он почти в два раза меньше – всего 1,5 сантиметра. 

Неудивительно, что ученые назвали его июньским, ведь именно сейчас эти насекомые и появляются на свет из-под земли. А слово "хрущ" на древнерусском означает: жук.

Павел Глазков, биолог

В виде взрослых насекомых жуки живут всего несколько недель – за это время им надо успеть продолжить род. А личинки хрущей перед тем, как стать взрослыми насекомыми, живут под землей до 5 лет. Все эти годы они питаются корнями растений, чем вредят сельскому хозяйству. Взрослые июньские жуки едят свежую зеленую листву. 

Ранее мы рассказывали о том, что с 20 по 26 июня клещевым энцефалитом заразились трое петербуржцев.

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков (Егор Камелев)

Теги: павел глазков, хрущи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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