С 20 по 26 июня клещевым энцефалитом заразились трое петербуржцев

По сравнению с 2023 годом, обратившихся за неделю на 68,2% выше.

В период с 20 по 26 июня в медицинские организации Петербурга по случаю присасывания клещей обратились 797 человек, в том числе – 125 детей. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по городу.

Отмечается, что, по сравнению с 2023 годом, обратившихся за неделю на 68,2% выше. Больше всего клещей обнаружено в Пушкинском районе (пострадали 29 человек), Курортном районе (29 человек), Выборгском районе (12 человек), Приморском районе (11 человек) и Красносельском районе (10 человек). Зарегистрировано три случая заболевания энцефалитом.

В рамках плановой вакцинации за неделю привили против клещевого энцефалита 1,3 тыс. человек, среди них – 561 ребенок.

Проводите само- и взаимоосмотры каждые 20-30 минут. Клещ, попав на одежду или тело, не сразу присасывается, поэтому, если клеща вовремя заметить, то присасывание можно избежать. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Ранее, с 13 по 19 июня, 81 ребенок пострадал от клещей в Петербурге.

Фото: pxhere