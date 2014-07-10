За неделю 81 ребенок пострадал от клещей в Петербурге

Наибольшее количество укусов произошло в Пушкинском, Курортном, Петродворцовом, Красносельском и Красногвардейском районах.

С 13 по 19 июня в медицинские учреждения Петербурга после укусов клещей обратились 672 человека, включая 81 ребенка. Эти данные предоставлены городским управлением Роспотребнадзора.

За указанный период в пределах города было зафиксировано 81 случай присасывания клещей. Наибольшее количество укусов произошло в Пушкинском, Курортном, Петродворцовом, Красносельском и Красногвардейском районах. Меньше всего пострадавших было в Колпинском, Московском, Кировском, Фрунзенском, Калининском, Невском и Кронштадтском районах.

После обследования выявлено 45 случаев заболевания клещевым боррелиозом и три случая клещевого энцефалита. За неделю специалисты проверили 559 клещей на наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита, из которых два оказались зараженными. Боррелиоз был обнаружен у 112 клещей из проверенных, моноцитарный эрлихиоз человека у шести клещей из исследованных, а гранулоцитарный анаплазмоз человека у шести из проверенных.

В этот период прививки от клещевого энцефалита сделали 977 человек, включая 314 детей.

Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор предупредил об опасности купания у Смоляного мыса.

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