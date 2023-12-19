Роспотребнадзор предупредил об опасности купания у Смоляного мыса

Несмотря на это, отдых на пляже у Смоляного мыса безопасен.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку качества воды в районе Смоляного мыса в Выборгском заливе. Результаты показали, что вода не соответствует установленным санитарно-гигиеническим требованиям. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Выборгского района. В связи с этим, Роспотребнадзор не рекомендует купаться в данном месте. Протоколы проведенных исследований доступны для ознакомления на информационных стендах возле спасательной станции.

Несмотря на это, отдых на пляже у Смоляного мыса безопасен. Исследования береговой зоны подтвердили её соответствие всем необходимым стандартам. Здесь оборудованы кабинки для переодевания, а также установлена волейбольная сетка для активного отдыха.

Фото: Аминистрация Выборгского района Ленобласти