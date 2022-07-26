Ленобласть отдохнет от солнца и духоты 2 июля

Ожидается теплая и дождливая погода с градом и грозами.

Во вторник, 2 июля, в Ленинградскую область придут дождевые тучи. В регионе пройдут кратковременные дожди и ливни, выпадет град. В некоторых районах ожидаются грозы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти.

Погода в этот день будет контрастной. Временами жители смогут насладиться солнцем. Ночью подует юго-западный, западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Днем он стихнет до 9 м/с. При грозе порывы будут достигать 15 м/с.

Температура воздуха ночью составит +14...+19 градусов, днем потеплеет до +21...+26 градусов, на востоке местами столбики термометров покажут до +29 градусов.

Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем слабо понижаться.

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