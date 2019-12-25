Садовники подготовили участок, обеспечили всех необходимым инвентарём и провели инструктаж.

На проспекте Юрия Гагарина высадили 20 черёмух виргинских "Канада Рэд". Этот сорт отличается обильным цветением, а осенью листья становятся бордовыми. Одно из последних мероприятий по посадке в этом сезоне провело ГУСПП "Южное" совместно с сотрудниками ФГУП "Гидрографическое предприятие", рассказали в Комитете по благоустройству.

Садовники подготовили участок, обеспечили всех необходимым инвентарём и провели инструктаж, после чего сообща приступили к работе.

Также специальными гостями акции стали дети Центра содействия семейному воспитания №5.

Фото: Комитет по благоустройству