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64-летний мужчина сбил школьницу на проспекте Юрия Гагарина
Сегодня, 12:22
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64-летний мужчина сбил школьницу на проспекте Юрия Гагарина

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Девочка перебегала дорогу по пешеходному переходу на красный свет.

В Московском районе Петербурга 64-летний водитель сбил подростка. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла 11 июля в 20:22 у дома 26к1 по проспекту Юрия Гагарина. Автомобилист двигался по боковому проезду от улицы Типанова в направлении улицы Гастелло. Он сбил 14-летнюю девочку-подростка, которая перебегала дорогу по пешеходному переходу на красный свет.

Как рассказал "Петербург2", в результате ДТП школьница получила травмы и была отправлена в больницу под наблюдение врачей.

Также полицией проводится проверка по ДТП в поселке Новоселье с пострадавшим 10-летним самокатчиком.

Фото: Piter.tv

Теги: проспект юрия гагарина, школьница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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