Мальчик получил травмы и был доставлен в детскую больницу.

Полицией проводится проверка по ДТП в поселке Новоселье с пострадавшим 10-летним самокатчиком. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 10 июля поступило сообщение о ДТП у дома 10/5 по улице Невской в поселке Новоселье. Предварительно установлено, что 39-летняя женщина-водитель автомобиля Chevrolet Lanos, двигаясь от Адмиралтейской улицы, с левым поворотом на Невскую улицу, сбила 10-летнего мальчика. Ребёнок переезжал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на механическом самокате без сопровождения родителей.

Мальчик получил травмы и был доставлен в детскую больницу, а после оказания медицинской помощи его забрали родители.

Ранее пятиклассница на самокате пострадала в ДТП с грузовиком в Стрельне.

Фото: unsplash