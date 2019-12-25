Пятиклассница на самокате пострадала в ДТП с грузовиком в Стрельне

Девочка получила ушибы и ссадины. Ее доставили в детскую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Вечером в среду, 10 июля, водитель грузовика совершил наезд на пятиклассницу, передвигавшуюся на самокате, в Стрельне. Об этом стало известно Piter.TV.

Девочка выехала на проезжую часть, когда по Стрельнинской улице в направлении улицы Крылова двигался грузовик, 43-летний водитель которого не смог вовремя остановиться. В результате ДТП девочка получила ушибы и ссадины. Ее доставили в детскую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Водитель грузовика в текущем году не нарушал правила дорожного движения. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что на Парашютной самосвал протаранил припаркованную легковушку и уехал.

Фото: Piter.TV