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Пятиклассница на самокате пострадала в ДТП с грузовиком в Стрельне
Сегодня, 9:53
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Пятиклассница на самокате пострадала в ДТП с грузовиком в Стрельне

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Девочка получила ушибы и ссадины. Ее доставили в детскую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Вечером в среду, 10 июля, водитель грузовика совершил наезд на пятиклассницу, передвигавшуюся на самокате, в Стрельне. Об этом стало известно Piter.TV.

Девочка выехала на проезжую часть, когда по Стрельнинской улице в направлении улицы Крылова двигался грузовик, 43-летний водитель которого не смог вовремя остановиться. В результате ДТП девочка получила ушибы и ссадины. Ее доставили в детскую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Водитель грузовика в текущем году не нарушал правила дорожного движения. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что на Парашютной самосвал протаранил припаркованную легковушку и уехал.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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