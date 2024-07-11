На Парашютной самосвал протаранил припаркованную легковушку и уехал

Проехав несколько десятков метров по траве, он ударил припаркованную на тротуаре Skoda, повернул в "карман" и, наконец, остановился.

Вечером в среду, 10 июля, у дома №58 на Парашютной улице произошла авария. О происшествии сообщили местные жители.

Самосвал китайского производства двигался в сторону Шуваловского проспекта. В какой-то момент его подрезала легковая машина – такси. Водитель грузовика не смог остановить разогнавшуюся машину и, чтобы избежать столкновения, свернул на газон.

Проехав несколько десятков метров по траве, он ударил припаркованную на тротуаре Skoda, повернул в "карман" и, наконец, остановился. Смелости вызвать ГАИ у водителя самосвала не хватило. Он решил покинуть место ДТП, уехав в промзону на Шуваловский проспект.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Королева обрушился кирпичный фасад дома.

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