На проспекте Королева обрушился кирпичный фасад дома

Предварительно, никто не пострадал.

На проспекте Королева в Петербурге 10 июля обрушился кирпичный фасад жилого дома №21. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Отмечается, что кирпичи упали на пешеходную зону, пробив защитные сооружения над круглосуточным магазином.

На углу перекрестка проспекта Королева и Байконурской улицы у башни-близнеца отвалилась стена. Огромные куски кирпича пробили защитные сооружения над круглосуточным магазином. Очевидцы

По информации tg-канала "Mash на Мойке", в результате обрушения пострадавших нет. Детали произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на "Выборгской" петербурженка упала на рельсы.

Видео: Telegram / Mash на Мойке

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург