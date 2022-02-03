На проспекте Королева обрушился кирпичный фасад дома

На проспекте Королева в Петербурге 10 июля обрушился кирпичный фасад жилого дома №21. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
Отмечается, что кирпичи упали на пешеходную зону, пробив защитные сооружения над круглосуточным магазином.
На углу перекрестка проспекта Королева и Байконурской улицы у башни-близнеца отвалилась стена. Огромные куски кирпича пробили защитные сооружения над круглосуточным магазином.
Очевидцы
По информации tg-канала "Mash на Мойке", в результате обрушения пострадавших нет. Детали произошедшего уточняются.
Ранее мы рассказывали о том, что на "Выборгской" петербурженка упала на рельсы.
Видео: Telegram / Mash на Мойке
Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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