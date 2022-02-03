  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вчера, 23:01
52
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На проспекте Королева обрушился кирпичный фасад дома

0 0

Предварительно, никто не пострадал.

На проспекте Королева в Петербурге 10 июля обрушился кирпичный фасад жилого дома №21. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург". 

Отмечается, что кирпичи упали на пешеходную зону, пробив защитные сооружения над круглосуточным магазином. 

На углу перекрестка проспекта  Королева и Байконурской улицы у башни-близнеца отвалилась стена. Огромные куски кирпича пробили защитные сооружения над круглосуточным магазином.

Очевидцы

По информации tg-канала "Mash на Мойке", в результате обрушения пострадавших нет. Детали произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на "Выборгской" петербурженка упала на рельсы.

Видео: Telegram / Mash на Мойке

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: обрушился дом, проспект королева
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии