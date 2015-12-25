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На "Выборгской" петербурженка упала на рельсы
Вчера, 22:04
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На "Выборгской" петербурженка упала на рельсы

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Движение на "красной" ветке приостанавливали.

На станции "Выборгская" Кировско-Выборгской линии петербургского метрополитена вечером 10 июля на пути упала пассажирка. Об этом рассказали очевидцы.

По информации 78.ru, движение на "красной" ветке приостанавливали. В частности, на "Площади Ленина" появилась табличка, на которой говорилось, что "станция не работает по техническим причинам". 

В настоящее время "Выборгская" и другие станции линии работают в штатном режиме.

Ранее на станции метро "Лесная" два пассажира подрались из-за места на эскалаторе. Пострадавшего мужчину в возрасте 44 лет с телесными повреждениями госпитализировали в Мариинскую больницу.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: на рельсы упал человек, станция выборгская
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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