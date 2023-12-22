"Черную речку" закрывали на вход из-за падения пассажира на пути

1 января на Московско-Петроградской ("синей") линии петербургского метрополитена на пути упал человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
С 12:12 до 12:48 в связи с происшествием движение поездов на "синей" ветке осуществлялось от "Парнаса" до "Удельной" и от "Купчино" до "Невского проспекта" с увеличенными интервалами. Кроме того, с 12:10 до 12:51 вход на станцию "Черная речка" был закрыт.
Подробности происшествия неизвестны, информация уточняется.
Ранее мы рассказывали о том, что ремонт эскалаторов изменит режим работы двух станций петербургского метро.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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