Водитель автомобиля Volkswagen сбил пешехода у станции "Черная речка"

Молодой человек выходил из трамвая.

В четверг, 18 июля около 7:23 водитель автомобиля Volkswagen сбил молодого человека, который выходил из трамвая у станции петербургского метрополитена "Черная речка". Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Инцидент произошел у дома №3 на Торжковской улице Приморского района. Очевидцы ДТП вызвали скорую помощь и помогли поднять пострадавшего на каталку.

По предварительной информации, пешеход шел от трамвайной остановки. За рулем был мужчина 1995-го года рождения. Пострадавшего пешехода госпитализировали с повреждениями средней степени тяжести.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на улице Костюшко прорвало трубу. Струя достигала окон жилого здания и даже смогли полить трансформаторную будку.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте