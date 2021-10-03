Ремонт эскалаторов изменит режим работы двух станций петербургского метро

Речь идет о "Площади Восстания" и "Балтийской".

В Петербурге во время новогодних и рождественских праздников изменят режим работы двух станций метро Кировско-Выборгской ("красной") линии из-за ремонтных работ на эскалаторах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен" 29 декабря.

Речь идет о "Площади Восстания". На станции с 9 по 11 января 2024 года вход во второй вестибюль в 08:00-09:30 будет закрыт, а с 17:00 до 19:00 – ограничен. 12 января в 08:00-09:30 и с 17:30 до 20:00 вход станет недоступным для пассажиров.

При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения вестибюля станции на вход с учетом фактического пассажиропотока. Пользуйтесь расположенными в непосредственной близости вестибюлем 1 станции "Площадь Восстания" и станцией "Маяковская". Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Кроме того, петербуржцам и гостям города напомнили об ограничениях на станции метро "Балтийская". Режим работы вестибюля изменят с 30 декабря.

"Балтийская" будет работать по новому расписанию только по будням. С 08:10 до 09:20 вход закроют. В 17:00-19:00 вход на станцию также ограничат. Работы завершат к 19 марта следующего года.

Ранее мы рассказывали о том, что станцию метро "Горный институт" намерены открыть к 1 сентября 2024 года.

Фото: Pier.TV (носит иллюстративный характер)