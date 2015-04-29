Станция метро "Балтийская" переходит на новый режим работы

Расписание изменится с 30 декабря. В связи с проведением ремонта будет увеличено количество рейсов наземного общественного транспорта.

Режим работы вестибюля станции метро "Балтийская" изменят с 30 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского Комтранса.

Станция будет работать по новому расписанию только на буднях. С 08:10 до 09:20 вход будет закрыт. С 17:00 до 19:00 вход на станцию тоже будет ограничен.

Причиной ограничения станет ремонт эскалаторов. Его закончат к 19 марта 2024 года.

В связи с проведением ремонта будет увеличено количество рейсов наземного общественного транспорта. Автобусы № 64 и 205 будут ходить чаще, а время ожидания троллейбуса на маршруте № 8 сократится до 15 минут.

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Фото: Piter.tv