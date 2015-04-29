Какие участки дорог в центре Петербурга перекроют 31 декабря и 1 января

Не получится припарковаться на 24 участках дорог, а проехать – по 29 улицам.

В связи с проведением мероприятий, которые посвящены Новому году, 31 декабря и 1 января 2024 года в центре Петербурга будут действовать ограничения в движении транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту 26 декабря.

В частности, 31 декабря с 00:00 до 23:59 не получится остановиться на Большой Конюшенной улице от Волынского переулка до Невского проспекта, Казанской площади, Вознесенском проспекте от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Гороховой улице от Малой Морской до Адмиралтейского, набережной реки Мойки от Невского до Гороховой.

Кроме того, с 18:00 31 декабря до 05:00 1 января закроют проезд по Думской и Михайловской улицам, Казанской площади, Дворцовому мосту, Адмиралтейской набережной, Мраморному и Волынскому переулкам, Миллионной улице от Дворцовой площади до Суворовской.

С полным списком улиц, набережных, проспектов и переулков, на которых предусмотрены ограничения, можно ознакомиться в tg-канале Смольного.

Напомним, что городской общественный транспорт будет работать в новогоднюю и рождественскую ночи.

Фото: Piter.TV