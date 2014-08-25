Стало известно, какие маршруты общественного транспорта в Петербурге будут работать в новогоднюю и рождественскую ночи

Речь идет о 29 работающих маршрутах общественного наземного транспорта в новогоднюю ночь и 10 – в рождественскую.

Наиболее востребованные маршруты наземного общественного транспорта и метро в Петербурге будут работать в ночи с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024-го и с 6 на 7 января 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 6 декабря.

В этом году новогодние гулянья возвращаются в полноценном формате. На Дворцовой площади состоится концерт, будет фейерверк. Многие предпочтут провести праздник в нарядно украшенном центре города. Люди должны иметь возможность добраться туда на общественном транспорте и без проблем вернуться домой. Транспорт должен работать всю ночь. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Речь идет о 29 работающих маршрутах общественного наземного транспорта в новогоднюю ночь: 21 автобусе (№№2, 4, 13, 74, 77, 100, 101, 115А, 120, 145, 186, 190, 193, 196, 197, 204Э, 211, 239, 271, 290, 397), пяти троллейбусах (№№2, 23, 28, 31, 46) и трех трамваях (№№55, 60, 100). Интервал движения составит 3 минут.

В Рождество общественный транспорт будет работать по 10 маршрутам: шесть автобусных (№№2, 4, 74, 193, 239, 271), три троллейбусных (№№23, 28, 46) и один трамвайный (№55).

В праздничные ночи поезда метро будут курсировать с интервалом от 5 до 9 минут. Отметим, что часть вестибюлей закроется. В частности, в 22:00 перестанут работать вестибюли №1 станций "Проспект Ветеранов", "Московская", "Дунайская" и №2 "Проспекта Славы", "Ленинского проспекта".

В 23:00 закроется вестибюль №2 станции "Невский проспект". На вход в 0:00 и на выход в 1:02 перестанет быть доступным вестибюль №1 "Девяткино". На вход в 00:28 и на выход в 00:45 закроется вестибюль №2 станции "Площадь Ленина".

На вход в 00:38 и на выход в 01:05 не будет работать вестибюль №2 "Зенита", на вход в 00:15 и на выход в 00:31 – "Площади Александра Невского-2". Закроют станции "Достоевская", "Технологический институт-1".

Ранее мы рассказывали о том, что Смольный передаст "Метрострою Северной столицы" дополнительные 1,7 млрд рублей на оплату кредита.

Фото: Piter.TV