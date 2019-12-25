Смольный передаст "Метрострою Северной столицы" дополнительные 1,7 млрд рублей на оплату кредита

Соглашение предприятия с банком бло заключено в 2022 году.

Правительство Петербурга передаст АО "Метрострой Северной столицы" субсидию в размере 1,7 млрд рублей из регионального бюджета. Деньги пойдут на выполнение кредитных обязательств предприятия. Об этом говорится в тексте финального варианта регионального бюджета на 2023 год, утверждённого в середине ноября.

Отметим, что "Метрострой" выплачивает кредит на сумму 1,5 млрд рублей согласно соглашению с банком, заключённому в прошлом году.

Мера была принята в связи с отсутствием у предприятия поступающей прибыли или иных источников финансирования.

Ранее мы сообщили о том, что строительство участка "коричневой ветки" метро стартовало в Петербурге.

Фото: Piter.TV