Строительство участка "коричневой ветки" метро стартовало в Петербурге

Специалисты осуществили тестовый запуск проходческого комплекса.

Правительство Петербурга заявило о старте первого этапа строительства участка "коричневой" ветки метро от станции "Путиловская" до станции "Каретная". По данным пресс-службы губернатора Александра Беглова, специалисты осуществили тестовый запуск проходческого комплекса.

В запуске использовали щит 1989 года производства, который применял ещё "Метрострой". В общей сложности будет задействовано четыре щита, которые будут идти навстречу друг другу. Самый новый из них сейчас доделывают на Обуховском заводе и планируют закончить к 2024 году.

Отметим, что на участке, о котором идёт речь, также будут располагаться станции "Броневая", "Заставская" и "Боровая". Его общая протяжённость составит около 7 км.

Ранее мы сообщили о том, что выход с "Невского проспекта" на канал Грибоедова закроют 2 и 3 декабря.

Фото: пресс-служба АО "Метрострой Северной Столицы"