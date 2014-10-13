Выход на Михайловскую улицу закрывать не будут.

Выход с "Невского проспекта" на канал Грибоедова закроют 2 и 3 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

Выход на Михайловскую улицу останется доступным для пассажиров. Вестибюли станции метро "Невский проспект" будут работать в штатном режиме.

Выход на канал Грибоедова будет закрыт в связи с работами по оснащению линейки универсальных турникетов.

2 и 3 декабря вестибюль 2 (выход на канал Грибоедова) будет закрыт для входа и выхода пассажиров, вестибюль 1 (выход на Михайловскую улицу) открыт для входа и выхода пассажиров, — говорится в сообщении. Пресс-служба метрополитена Петербурга

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Фото: Piter.tv