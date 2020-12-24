  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Умер пассажир, которому стало плохо в метро Петербурга
Сегодня, 11:59
104
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Умер пассажир, которому стало плохо в метро Петербурга

0 0

Горожанину пытались помочь сотрудница метрополитена и другие пассажиры.

Накануне, 29 ноября, на станции метро "Балтийская" пассажиру стало плохо. Мужчина потерял сознание в вестибюле. У него остановилось сердце, сообщили в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Горожанину пытались помочь сотрудница метрополитена и другие пассажиры. Ему выполнили сердечно-легочную реанимацию. Кроме того, очевидцы вызвали медиков. Сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в больницу. 

Мужчина скончался в приемном покое, рассказали горожане. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: на станции метро "Балтийская" у мужчины остановилось сердце — видео спасения.

Фото: Piter.tv

Теги: балтийская, метро, умер пассажир
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии