Умер пассажир, которому стало плохо в метро Петербурга

Горожанину пытались помочь сотрудница метрополитена и другие пассажиры.

Накануне, 29 ноября, на станции метро "Балтийская" пассажиру стало плохо. Мужчина потерял сознание в вестибюле. У него остановилось сердце, сообщили в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Горожанину пытались помочь сотрудница метрополитена и другие пассажиры. Ему выполнили сердечно-легочную реанимацию. Кроме того, очевидцы вызвали медиков. Сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в больницу.

Мужчина скончался в приемном покое, рассказали горожане. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: на станции метро "Балтийская" у мужчины остановилось сердце — видео спасения.

Фото: Piter.tv