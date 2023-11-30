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На станции метро "Балтийская" у мужчины остановилось сердце

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Пассажира удалось спасти. Он жив, пишут очевидцы.

В среду, 29 ноября, в петербургском метро у мужчины остановилось сердце. Ему стало плохо в вестибюле на станции метро "Балтийская". Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Как рассказали очевидцы, сотрудница метрополитена предприняла попытки реанимировать горожанина. Судя по видео, женщина действовала оперативно и согласно инструкции. На помощь пришли и пассажиры. Позже прибыли медики.

Долго, но мужчину вернули к жизни, минут через 20 после остановки сердца.

Свидетель случившегося

Подробности случившегося уточняются. Личность погибшего устанавливается.

Ранее на Piter.tv: в Сестрорецке после пожара в частном доме нашли труп.

Видео: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: балтийская, метро спб, умер в метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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