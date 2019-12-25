В Сестрорецке после пожара в частном доме нашли труп

В Курортном районе накануне, 29 ноября, сгорел частный дом. Инцидент произошел в Сестрорецке на Советском проспекте, 11.
По информации Piter.tv, в 19:43 на пульт диспетчера поступил сигнал о возгорании. О пожаре сообщила женщина, которая живет в соседнем доме.
Спасатели обнаружили в горящем доме труп. Тело нашли на первом этаже здания. Сейчас следователи устанавливают личность погибшего. Возраст мужчины определить не удается, так как тело сильно обгорело.
Труп доставили в морг для установления причины смерти. Сегодня в сгоревшем доме полицейские проведут дополнительный обход.
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Фото: Piter.tv
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