В Сестрорецке после пожара в частном доме нашли труп

В доме № 11 по Советскому проспекту обнаружили сильно обгоревшее тело мужчины.

В Курортном районе накануне, 29 ноября, сгорел частный дом. Инцидент произошел в Сестрорецке на Советском проспекте, 11.

По информации Piter.tv, в 19:43 на пульт диспетчера поступил сигнал о возгорании. О пожаре сообщила женщина, которая живет в соседнем доме.

Спасатели обнаружили в горящем доме труп. Тело нашли на первом этаже здания. Сейчас следователи устанавливают личность погибшего. Возраст мужчины определить не удается, так как тело сильно обгорело.

Труп доставили в морг для установления причины смерти. Сегодня в сгоревшем доме полицейские проведут дополнительный обход.

Ранее на Piter.tv: в Ольгино утром сгорели три сарая.

Фото: Piter.tv