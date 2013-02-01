В Ольгино утром сгорели три сарая

С огнем боролись 10 пожарных.

Сегодня утром, 30 ноября, в Приморском районе произошел пожар. В Ольгино на Коннолахтинском проспекте, дом № 10, корпус 7, спасатели тушили три сарая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 04:36. На место случившегося прибыли 10 человек личного состава и две спецмашины.

В трёх дощатых сарая происходило горение на площади 56 кв. метров.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Постройки потушили спустя 40 минут. В 05:25 пожар был ликвидирован.



Сведения о пострадавших не поступали. Устанавливается причина возгорания.

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Фото: Piter.tv