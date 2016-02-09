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Во Фрунзенском районе горело производственно-складское здание
Вчера, 22:28
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Во Фрунзенском районе горело производственно-складское здание

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К 20:30 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС.

В среду, 29 ноября, в производственно-складском здании во Фрунзенском районе Петербурга по адресу Грузовой проезд, 33, произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 20:06. В здании полыхала обстановка на площади 200 "квадратов". К 20:30 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. 

В 21:32 огонь локализовали. Дополнительный номер 1-БИС был снят, работа происходила по №1. Сведения о пострадавших не поступали. 

К ликвидации пожара привлекали шесть единиц техники и 29 человек личного состава МЧС. Обстоятельства произошедшего выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что при пожаре в Курортном районе погиб человек.

Фото: Piter.TV

UPD: в 23:34 пожар ликвидирован.

Теги: 1-бис, грузовой проезд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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