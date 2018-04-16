При пожаре в Курортном районе погиб человек

В частном доме размером 7х15 м происходило горение по всей площади.

В доме по Советскому проспекту в Сестрорецке вечером в среду, 29 ноября, произошел пожар, при котором погиб человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

В частном доме размером 7х15 м происходило горение по всей площади. Огонь потушили почти за час.

К ликвидации пожара от МЧС привлекались четыре единицы техники и 19 человек личного состава. Причины произошедшего уточняются.

Ранее на Piter.TV: в Петроградском районе Петербурга утром 29 ноября произошел пожар. В доме на улице Всеволода Вишневского полыхала коммунальная квартира. Одному человеку понадобилась помощь медиков, его госпитализировали.

Фото: Piter.TV