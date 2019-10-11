На улице Всеволода Вишневского при пожаре пострадал человек

Возгорание произошло в коммунальной квартире. Пламя потушили жильцы до прибытия спасателей.

Сегодня, 29 ноября, в Петроградском районе произошел пожар. В доме на улице Всеволода Вишневского полыхала коммунальная квартира.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, во время пожара пострадал один человек. Ему понадобилась помощь медиков. Информация о состоянии человека уточняется.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в среду в 09:39 утра. В комнате площадью 25 квадратных метров обгорела обстановка площадью три квадратных метра.

Пожар потушили до прибытия спасателей. На место случившегося прибыли три спецмашины и 15 человек личного состава.

Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv