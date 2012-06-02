88-летний житель блокадного Ленинграда отдал мошенникам 1,1 млн рублей, валюту и слиток золота

Общая сумма материального ущерба составила 2 867 522 рубля.

Полицейские Петроградского района разыскивают злоумышленников, обманувших жителя блокадного Ленинграда с улицы Всеволода Вишневского. Подробности сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Поздним вечером 4 августа в полицию обратился 88-летний житель блокадного Ленинграда, проживающий в доме 13 по улице Всеволода Вишневского. Он сообщил, что ему звонили "сотрудники различных ведомств", после разговоров с которыми он отдал все свои сбережения. Пожилой петербуржец передал курьерам в несколько этапов 1 100 000 рублей, а также иностранную валюту, золотой слиток и другие золотые украшения. Общая сумма материального ущерба составила 2 867 522 рубля.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

А 86-летний специалист петербургского НИИ отдал мошенникам 5,6 млн рублей.

Фото: Piter.tv