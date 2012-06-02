86-летний специалист петербургского НИИ отдал мошенникам 5,6 млн рублей

Это были накопления с его счета и со счетам его жены.

В Выборгском районе Петербурге разыскивают мошенников, оставивших пожилого петербуржца без крупной суммы. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию днём 4 августа обратился 86-летний ведущий специалист одного из научно-исследовательских институтов, проживающий в доме 35 по проспекту Тореза. Он рассказал, что в июле ему через мессенджер по видеосвязи позвонили неизвестные, которые представляясь сотрудниками различных организаций, убедили его снять все свои накопления со своих банковских счетов и со счетов своей жены и передать их курьерам.

Пожилой петербуржец в несколько этапов передал курьерам 5 612 328 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Ранее блокадница с Олеко Дундича отдала мошенникам 850 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv