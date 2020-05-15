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Блокадница с Олеко Дундича отдала мошенникам 850 тысяч рублей
Сегодня, 11:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Блокадница с Олеко Дундича отдала мошенникам 850 тысяч рублей

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Подозреваемый курьер задержан.

Сотрудники полиции задержали курьера мошенников, обманувших блокадницу с Фрунзенского района. Подробности сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около полуночи 1 августа в полицию обратилась 85-летняя блокадница, проживающая в доме 39 корпус 1 по улице Олеко Дундича. По её словам, она стала жертвой телефонных мошенников. Днем ей позвонил неизвестный под видом сотрудника силового ведомства, и убедил в необходимости "сохранить" денежные средства от мошенников. Под этим предлогом женщине необходимо было передать курьеру имеющиеся у нее сбережения, что она и сделала, передав неизвестному мужчине 850 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.

Сыщики 3 августа на Бухарестской улице задержали 22-летнего подозреваемого мужчину. Полиция отрабатывает причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

Ранее петербурженку задержали в Чите за мошенничество с детской одеждой.

Фото: МВД по СПб и ЛО

Теги: блокадница, мошенничество, улица олеко дундича
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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