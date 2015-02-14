Петербурженку задержали в Чите за мошенничество с детской одеждой

Сотрудники полиции Забайкалья задержали 31-летнюю жительницу Санкт-Петербурга по подозрению в мошенничестве при продаже детской одежды через социальные сети. Об этом сообщает официальный Telegram-канал полиции региона.
По данным правоохранительных органов, подозреваемая создала фальшивую страницу в соцсети, где предлагала детские вещи по заниженным ценам. После получения предоплаты от покупателей женщина переставала выходить на связь.
Поводом для задержания стало заявление жительницы Читы, потерявшей 5 тыс. руб. В ходе оперативных мероприятий полиция установила личность мошенницы. Сейчас проверяется ее возможная причастность к аналогичным преступлениям в других регионах.
Ранее сообщалось, что мошенники стали маскировать вирус Mamont под списки пропавших в зоне СВО в Telegram.
Фото: Piter.tv
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