Петербурженку задержали в Чите за мошенничество с детской одеждой

Женщина обманула покупателей на тысячи рублей.

Сотрудники полиции Забайкалья задержали 31-летнюю жительницу Санкт-Петербурга по подозрению в мошенничестве при продаже детской одежды через социальные сети. Об этом сообщает официальный Telegram-канал полиции региона.

По данным правоохранительных органов, подозреваемая создала фальшивую страницу в соцсети, где предлагала детские вещи по заниженным ценам. После получения предоплаты от покупателей женщина переставала выходить на связь.

Поводом для задержания стало заявление жительницы Читы, потерявшей 5 тыс. руб. В ходе оперативных мероприятий полиция установила личность мошенницы. Сейчас проверяется ее возможная причастность к аналогичным преступлениям в других регионах.

Ранее сообщалось, что мошенники стали маскировать вирус Mamont под списки пропавших в зоне СВО в Telegram.

Фото: Piter.tv