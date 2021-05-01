В Кудрово Меладзе упал в люк

Пострадавший получил ушиб поясничной области и грудной клетки.

В Кудрово однофамилец певца Валерия Меладзе провалился под землю. Пешеход упал в канализационный люк. Об этом сообщили в tg-канале "ДТП И ЧП СПб".

Горожанин не заметил, что крышка люка приоткрыта, наступил на нее и оказался под землей. Свидетели случившегося помогли мужчине выбраться из канализации и вызвали для него медиков.

У пострадавшего диагностировали ушиб поясничной области и грудной клетки, а также ссадину правого колена. Врачи отпустили Меладзе домой после оказания помощи.

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