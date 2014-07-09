На Маршала Казакова с 9 этажа выпал семиклассник

Он скончался в больнице.

В Красносельском районе Петербурга семиклассник выпал из окна, получил тяжёлые травмы и позднее скончался в больнице. Подробности стали известны Piter.tv.

Вечером 28 ноября в экстренные службы поступило сообщение о том, что из окна дома по улице Маршала Казакова выпал ребёнок. Как оказалось, с балкона квартиры на 9 этаже выпал семиклассник.

Мальчик с кататравмой, переломом основания черепа, ушибом головного мозга, разрывом внутренних органов, внутренним кровотечением, в состоянии клинической смерти были госпитализирован. Через несколько часов он скончался в больнице.

Семья полная, на учёте в ОДН не состоит. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ.

Ранее на Бурцева 6-летняя девочка выпала из окна второго этажа.

Фото: Piter.tv