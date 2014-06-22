На Бурцева 6-летняя девочка выпала из окна второго этажа

В Кировском районе Петербурга из окна по недосмотру взрослых выпала шестилетняя девочка. Об этом стало известно Piter.tv.
Днём 21 ноября от дома по улице Бурцева была госпитализирована шестилетняя девочка с с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, множественными ссадинами, ушибами мягких тканей, лица, ушибом передней брюшной стенки. Девочка была доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести.
По предварительной информации, девочка по недосмотру родителей выпала из окна квартиры на втором этаже. Ребёнок живёт в многодетной, полной, благополучной семье.
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Фото: Piter.tv
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