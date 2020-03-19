На Коллонтай пенсионерка упала с балкона после ссоры с мужем

На месте задержан её муж, проводится проверка.

В Невском районе после ссоры с мужем с балкона выпала 63-летняя женщина. Подробности стали известны Piter.tv.

В полицию 20 ноября обратился 69-летний мужчина и сообщил о скандале с женой в квартире на улице Коллонтай. Через несколько минут в дежурную часть поступило сообщение о том, что во дворе дома лежит женщина, вероятно, упала с балкона.

Прибывшим нарядом во дворе дома 49 по улице Коллонтай обнаружен труп 63-летней пенсионерки, проживающей в этом доме. На месте задержан её муж, проводится проверка.

Ранее на проспекте Маршала Блюхера петербурженка упала в лестничный проем с трехметровой высоты.

Фото: Piter.tv