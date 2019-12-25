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На проспекте Маршала Блюхера петербурженка упала в лестничный проем с трехметровой высоты
Сегодня, 14:34
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На проспекте Маршала Блюхера петербурженка упала в лестничный проем с трехметровой высоты

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Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

37-летняя жительница Петербурга упала в лестничный проем с трехметровой высоты в парадной дома 33 по проспекту Маршала Блюхера. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, субарахноидальным кровоизлиянием. По словам ее мужа, они вместе находились на лестнице, и когда он отвернулся, чтобы закрыть входную дверь квартиры, женщина упала в проем. Супруги были в состоянии алкогольного опьянения. 

Ранее мы рассказывали о том, что по факту падения рабочего в шахту лифта на "СКА Арене" возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV

Теги: падение с высоты, проспект маршала блюхера
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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