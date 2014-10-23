По факту падения рабочего в шахту лифта на "СКА Арене" возбуждено уголовное дело

Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу.

Следственный отдел по Московскому району ГСУ СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 11 октября.

По версии следствия, 8 октября 22-летний гражданин Узбекистана, работающий подсобным рабочим в одной из коммерческих структур, упал в шахту лифта строящейся "СКА Арены".

Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу, где ему оказывается квалифицированная помощь.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: на Балтийском заводе в результате падения с высоты 12 метров погиб рабочий.

Фото: Piter.TV