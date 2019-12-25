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С 12 по 15 декабря от "Парка Победы" до "СКА Арены" запустят бесплатные шаттлы
Сегодня, 15:18
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С 12 по 15 декабря от "Парка Победы" до "СКА Арены" запустят бесплатные шаттлы

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Шаттлы начнут работу за два часа до начала игры.

С 12 по 15 декабря "Пассажиравтотранс" запустит бесплатные шаттлы для хоккейных болельщиков до "СКА Арены". В Петербурге состоятся матчи Кубка Первого канала по хоккею, сообщили в предприятии. 

На 12 лазурных автобусах сделают цифровые табло "Везу на "СКА Арену". Шаттлы начнут работу за два часа до начала игры и будут курсировать от станции метро "Парк Победы" до стадиона с интервалом от 2 до 5 минут. 

Работа шаттлов в дни матчей будет организована на постоянной основе, чтобы болельщики могли бесплатно и с комфортом доехать на игры любимой команды. 

Пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс"

Фото: комитет по транспорту Петербурга; СПб ГУП "Пассажиравтотранс"

Теги: пассажиравтотранс, ска арена, шаттлы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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