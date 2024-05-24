Коллекция "Пассажиравтотранса" пополнилась двумя памятниками науки и техники

Среди экспонатовЭкспозиционно-просветительского центра истории автомобильного транспорта Ленинграда представлены бортовой автомобиль АМО Ф-15 и полноприводный лимузин ЗИС-110П, которым присвоен статус памятника науки и техники Российской Федерации.

Коллекция Пассажиравтотранса включает пять уникальных транспортных единиц, признанных обладающими особой историко-культурной ценностью решением Экспертного совета Ассоциации памятников науки и техники совместно с Политехническим музеем. Об этом информирует Telegram-канал "Начальник транспортного цеха".

Среди экспонатовЭкспозиционно-просветительского центра истории автомобильного транспорта Ленинграда представлены бортовой автомобиль АМО Ф-15 и полноприводный лимузин ЗИС-110П, которым присвоен статус памятника науки и техники Российской Федерации. Автомобиль АМО Ф-15 является единственным сохранившимся образцом первой советской машины выпуска 1924 года. В 1939-м он участвовал в торжественном московском параде, приуроченном к празднованию 15-летия отечественного автомобилестроения. Хотя машина неоднократно ремонтировалась, многие оригинальные детали сохранились.

ЗИС-110 активно использовался для обслуживания высших государственных учреждений, медицинских организаций и такси-сервисов. Из трёх созданных специально для передвижений лидера СССР Никиты Хрущёва образцов сохранились только два, подчеркивая уникальность представленной модели.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха