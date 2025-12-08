Реализация адресной программы по безопасности дорожного движения в Петербурге подходит к концу

Большое внимание уделялось развитию приоритетного маршрута общественного транспорта.

Петербург завершил реализацию крупной целевой программы по модернизации технических средств организации дорожного движения (ТСОДД) за 2025 год. Заказчиком выступил Департамент по организации дорожного движения, работы проводились во всех административных районах города, пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу гордского Комтранса.

Программа предусматривала значительное обновление инфраструктурных элементов. Были введены в эксплуатацию и модернизированы сотни объектов. В частности, на 53 улицах в десяти районах появились новые светофоры модели Т.7. Произошёл полный реновационный цикл светофорных комплексов на 36 объектах, а на девяти точках запустили совершенно новую сигнализацию. Для облегчения передвижения инвалидов восемнадцать светофоров дополнительно оборудованы звуковыми системами информирования.

Большое внимание уделялось развитию приоритетного маршрута общественного транспорта. Так, в Красносельском районе введена новая технология ускорения движения трамваев линии №60, а в Московском районе созданы условия для увеличения скорости маршрутов автобусов №39 и 39Э.

Помимо установки светофоров, выполнена серия других значимых мероприятий. В городе обустроено восемьдесят одно препятствие для снижения скорости транспортных потоков ("лежачий полицейский") и пятьдесят девять нерегулируемых пешеходных переходов. Дополнительно создана доступная городская среда путём понижения бордюра в сто пятнадцати местах. Общая площадь нанесения дорожной разметки на улицах составила почти шестьсот восемьдесят восемь тысяч квадратных метров.

Эти шаги включены в единый комплекс мер по обеспечению безопасной и эффективной инфраструктуры дорожного движения в северной столице.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха