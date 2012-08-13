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На Балтийском заводе в результате падения с высоты 12 метров погиб рабочий
Сегодня, 13:02
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На Балтийском заводе в результате падения с высоты 12 метров погиб рабочий

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Инцидент произошел на строительной площадке корабля.

30 сентября в Василеостровском районе Петербурга на территории АО "Балтийский завод" в шахте лифта 35-летний слесарь-сборщик АО СПО "Арктика" из Астраханской области упал с высоты 12 метров, в результате чего скончался. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошел на строительной площадке корабля. Погибший выполнял заказ, упал с верхнего яруса палубы. 

Труп направлен в морг для установления причины смерти. 

Ранее мы сообщали о том, что в подвале строящегося дома на проспекте Авиаконструкторов обнаружен труп мужчины.

Фото: Piter.TV

Теги: балтийский завод, смерть рабочего
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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