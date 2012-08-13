На Балтийском заводе в результате падения с высоты 12 метров погиб рабочий

Инцидент произошел на строительной площадке корабля.

30 сентября в Василеостровском районе Петербурга на территории АО "Балтийский завод" в шахте лифта 35-летний слесарь-сборщик АО СПО "Арктика" из Астраханской области упал с высоты 12 метров, в результате чего скончался. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошел на строительной площадке корабля. Погибший выполнял заказ, упал с верхнего яруса палубы.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщали о том, что в подвале строящегося дома на проспекте Авиаконструкторов обнаружен труп мужчины.

Фото: Piter.TV