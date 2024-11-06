Балтийский завод установил второй жилой блок на атомный ледокол "Чукотка"

Конструкцию весом 300 тонн смонтировали на пятом судне проекта 22220, строящемся для круглогодичной работы в Арктике.

На Балтийском заводе завершена установка второго жилого блока на атомный ледокол проекта 22220 "Чукотка". Как сообщает пресс-служба правительства Петербурга, монтаж конструкции весом около 300 тонн проводился поэтапно с использованием большегрузных платформ, буксиров и кранового оборудования.

В жилом блоке уже смонтированы вентиляционные шахты и трубопроводы общесудовых систем. В ближайшее время судостроители приступят к оборудованию кают, столовой, зон отдыха и других помещений для будущего экипажа ледокола.

Универсальный атомный ледокол "Чукотка" является пятым судном проекта 22220, строящимся на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". Атомоходы этого класса предназначены для обеспечения круглогодичной навигации в западном районе Арктики и обладают мощностью 60 МВт, что позволяет им проводить караваны судов через льды толщиной до 2,9 метра.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Балтийском заводе ОСК началась резка металла для ледокола "Сталинград".

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга